Сперцян и Кокшаров — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Оренбургом»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру с «Оренбургом».

С первых минут главный тренер «быков» Владимир Ивич решил выпустить следующих футболистов: Сафонов (вр), Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Баньяц, Олусегун, Батчи, Сперцян, Кокшаров.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом» состоится сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Добавим, что к данной игре кубанский клуб подходит на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, а коллектив из «Оренбурга» — на 13-й.