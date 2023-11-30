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Кержаков оценил перспективы Кривцова

30 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать
Краснодар
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Оренбург
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03.12 16:30

Экс-наставник «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о хавбеке «Краснодара» Никите Кривцове.

«Ни в ком сейчас не вижу такого желания играть неожиданно, нестандартно. Если его минуют травмы, Кривцов может стать одним из лучших футболистов России», — заявил Кержаков на YouTube-канале TIME.

В нынешнем сезоне 21-летний Кривцов появился на поле в 20 встречах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующее соглашение полузащитника с кубанским коллективом рассчитано до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в три с половиной миллиона евро.

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