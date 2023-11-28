Созин: «Для «Краснодара» хорошо, что он отстал от «Зенита»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, в матче 16-го тура чемпионата России бывший лидер турнирной таблицы «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3), уступив первую строчку «Зениту».

По мнению Созина, поражение в прошедшей встрече пойдёт «Краснодару» на пользу, так как теперь на «быков» будет оказываться меньше давления.

«На втором месте на них («Краснодар») будет меньше давления. Прекратятся вопросы «а сколько там очков от «Зенита». И вот тогда, в более спокойной обстановке, они борьбу «Зениту» навяжут. И я не удивлюсь, если его дожмут», — цитирует Созина «Чемпионат».

Отметим, что на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо».