​В РПЛ сменился лидер

В Российской премьер-лиге второй тур подряд меняется лидер. По итогам шестнадцатого тура «Зенит» опередил «Краснодар» и вырвался на вершину. Теперь же, по итогам семнадцатого игрового дня, команды снова поменялись позициями.

В воскресенье «Краснодар» на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 2:1, а «Зенит» на выезде проиграл «Локомотиву» с результатом 1:3.

Итак, «Краснодар» снова располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два зачётных балла.

В восемнадцатом туре РПЛ «Краснодар» будет играть против ЦСКА на выезде, а «Зенит» - против «Пари НН» дома.