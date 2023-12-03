Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ сменился лидер

03 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать
Краснодар
2:1
Оренбург
окончен

В Российской премьер-лиге второй тур подряд меняется лидер. По итогам шестнадцатого тура «Зенит» опередил «Краснодар» и вырвался на вершину. Теперь же, по итогам семнадцатого игрового дня, команды снова поменялись позициями.

В воскресенье «Краснодар» на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 2:1, а «Зенит» на выезде проиграл «Локомотиву» с результатом 1:3.

Итак, «Краснодар» снова располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два зачётных балла.

В восемнадцатом туре РПЛ «Краснодар» будет играть против ЦСКА на выезде, а «Зенит» - против «Пари НН» дома.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
18:26
«Краснодар» переборол «Оренбург», выкарабкавшись на первую строчку в РПЛ 2
18:12
«Краснодар» снова ведёт в матче с «Оренбургом»
17:50
«Оренбург» забил в ворота «Краснодара», который упускает лидерство в РПЛ
17:23
«Краснодар» забил «Оренбургу» с пенальти и стал лидером Премьер-лиги
16:32
Деограсия: «Кордобы не будет, но опять же «Краснодар» - очень хорошая команда»
16:19
Ивич: «Определённо, Кордоба будет отвечать перед командой»
16:00
«Краснодар» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:39
Сперцян и Кокшаров — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Оренбургом»
13:15
Тарханов: «Отсутствие Кордобы — огромная потеря для «Краснодара»
11:19
Гойкович сообщил, что не сможет помочь «Оренбургу» в ближайших матчах
10:25
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «История с Томпсоном не смущает, кто не ошибался в жизни»
02:11
Краснодар - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
19:50
Тихонов — о матче «Краснодар» - «Оренбург»: «Тут не обойдётся без голов с обеих сторон»
15:24
«Краснодар» вернёт лидерство, «Спартак» одолеет «Ахмат» в Грозном — прогноз Ловчева на 17-й тур РПЛ
14:33
Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»
00:05
​Ставка и прогноз на матч Краснодар – Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
01 Декабря
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:55
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар — Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
18:15
Пономарёв: «Краснодар» возьмёт три очка у «Оренбурга» всеми правдами и неправдами»
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:16
Деограсия заявил, что в «Оренбурге» нет травмированных
17:09
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
17:00
Балахнин: «Краснодар» находится на периоде какого-то слома»
16:58
Игрок «Оренбурга» Титков: «Я уверен, что результат придёт»
30 Ноября
20:37
Кержаков оценил перспективы Кривцова
19:23
Агент исключил уход Кади из «Краснодара»
15:52
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
15:18
​Кордоба получил дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судьи
29 Ноября
15:40
Овчинников: «Краснодар» сломался эмоционально»
11:30
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»
11:00
Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»
09:15
Радченко: «Я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»
28 Ноября
18:51
Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу
18:24
Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды
18:06
Генич уже уверен, что «Краснодар» не станет чемпионом России
16:15
Тормена: Сделаю всё, чтобы быть готовым к игре с «Оренбургом»
14:01
Билялетдинов: «Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «Краснодара»
13:17
Агент высказался о возможном уходе Кади Боржеса из «Краснодра»
12:00
Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «Пока вопрос продления контракта не поднимался»
11:13
Созин: «Для «Краснодара» хорошо, что он отстал от «Зенита»
27 Ноября
19:13
Булыкин: «Краснодара» не будет даже в тройке призёров»
19:12
Божович оценил скандальный жест Кордобы
16:43
Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»
16:30
Непомнящий: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» ещё есть»
15:58
Камоцци: «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото»
15:17
Силкин: «Чтобы «Краснодару» бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня»
14:38
Гаджиев: «Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»
13:19
Агент: «В этом году Кайо точно не сыграет»
12:00
Агент Тормены рассказал о состоянии защитника
09:49
Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Тормены после матча с «Уралом»
09:18
Рапопорт: «Неготовность «Краснодара» огорчает — хочется, чтобы борьба за чемпионство шла до конца»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
22:28
Деменко: «У «Краснодара» теперь два варианта» 2
16:45
Аршавин: «После поражения «Краснодара» от «Урала» чемпионской интриги не стало меньше»
15:53
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «На данный момент мы никаких переговоров с «Локомотивом» по Вере не ведём»
15:05
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не можем быть довольны ничьёй с «Ахматом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
2
0
1.73 3.95 4.60
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
2
1
1.55 4.10 6.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3
1
3.45 3.95 1.97
Видео
22 мин
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
3.35 3.95 2.00
Видео
04.12.23 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Рубин Рубин
1.69 3.85 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
19:16 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Смотреть матч «Локомотива» с «Зенитом» было тяжело»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» продлил серию без поражений дома в РПЛ до 15 игр
19:15 · Россия. Премьер-лига
Тарасов рассказал, как помог «Локомотиву» обыграть «Зенит»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов рассказал, стоило ли удалять Пиняева за фол на Клаудиньо
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Реакция Губерниева на победу «Локомотива» над «Зенитом»
19:04 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» проиграл оба матча РПЛ против «Локомотива» впервые за 6 лет
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» во второй раз обыграл «Зенит» в текущем сезоне РПЛ
18:50 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «любимый» соперник Чалова
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец – о переходе на систему «осень-весна»: «Думали о материальных вопросах»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Можно было перенести матчи московских команд на следующий год
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» снова обыгрывает «Зенит» после удара Глушенкова 1
18:21 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Локомотива» Карпукас получил травму в матче с «Зенитом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов: Не надо в декабре играть в футбол
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» снова ведёт в матче с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем