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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»

29 Ноября 2023 • 09:15 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт выразил надежду на то, что «Краснодару» удастся навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул, несмотря на то, что в своих последних матчах «быки» выглядели неубедительно.

«Последние матчи краснодарцы проводили не на самом высоком уровне. А в чемпионате побеждает та команда, которая играет на протяжении всего сезона стабильно. Но я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. До зимнего перерыва командам осталось провести по два матча.

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