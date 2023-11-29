Радченко: «Я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт выразил надежду на то, что «Краснодару» удастся навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул, несмотря на то, что в своих последних матчах «быки» выглядели неубедительно.

«Последние матчи краснодарцы проводили не на самом высоком уровне. А в чемпионате побеждает та команда, которая играет на протяжении всего сезона стабильно. Но я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. До зимнего перерыва командам осталось провести по два матча.