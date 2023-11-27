Божович оценил скандальный жест Кордобы

Известный тренер Миодраг Божович дал комментарий по поводу жеста форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Напомним, что после игры против «Урала» Кордоба показал арбитру неприличный жест и получил за это красную карточку. Теперь форварду грозит дисквалификация на четыре матча.

«Это дурацкое поведение. Он просто бросил свою команду и не поможет «Краснодару» в следующем матче. Он подвёл команду очень сильно! А что теперь делать тренеру?» - слова Божовича приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар» проиграл в гостях у «Урала» со счётом 1:3. По итогам тура команда Владимира Ивича опустилась на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт 3 декабря – против «Оренбурга».