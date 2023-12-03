Гойкович сообщил, что не сможет помочь «Оренбургу» в ближайших матчах

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сообщил, что не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

«Я не сыграю в двух последних турах перед зимней паузой, у меня травма плеча, которую получил в игре с «Ахматом». А в сборной ещё травмировал стопу», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт сегодня, 3 декабря, против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Также до зимнего перерыва южноуральской команде предстоит встретиться с «Сочи» 10 декабря.

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 16 турах.