Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гойкович сообщил, что не сможет помочь «Оренбургу» в ближайших матчах

03 Декабря 2023 • 11:19 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1 1.60 X 4.40 2 5.50
Через 2 ч. 27 мин.

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сообщил, что не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

«Я не сыграю в двух последних турах перед зимней паузой, у меня травма плеча, которую получил в игре с «Ахматом». А в сборной ещё травмировал стопу», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт сегодня, 3 декабря, против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Также до зимнего перерыва южноуральской команде предстоит встретиться с «Сочи» 10 декабря.  

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 16 турах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
11:19
Гойкович сообщил, что не сможет помочь «Оренбургу» в ближайших матчах
10:25
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «История с Томпсоном не смущает, кто не ошибался в жизни»
02:11
Краснодар - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
19:50
Тихонов — о матче «Краснодар» - «Оренбург»: «Тут не обойдётся без голов с обеих сторон»
15:24
«Краснодар» вернёт лидерство, «Спартак» одолеет «Ахмат» в Грозном — прогноз Ловчева на 17-й тур РПЛ
14:33
Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»
00:05
​Ставка и прогноз на матч Краснодар – Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
01 Декабря
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:55
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар — Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
18:15
Пономарёв: «Краснодар» возьмёт три очка у «Оренбурга» всеми правдами и неправдами»
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:16
Деограсия заявил, что в «Оренбурге» нет травмированных
17:09
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Оренбург чемпионата России 3 декабря 2023
17:00
Балахнин: «Краснодар» находится на периоде какого-то слома»
16:58
Игрок «Оренбурга» Титков: «Я уверен, что результат придёт»
30 Ноября
20:37
Кержаков оценил перспективы Кривцова
19:23
Агент исключил уход Кади из «Краснодара»
15:52
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
15:18
​Кордоба получил дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судьи
29 Ноября
15:40
Овчинников: «Краснодар» сломался эмоционально»
11:30
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»
11:00
Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»
09:15
Радченко: «Я надеюсь, что «Краснодар» всё же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»
28 Ноября
18:51
Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу
18:24
Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды
18:06
Генич уже уверен, что «Краснодар» не станет чемпионом России
16:15
Тормена: Сделаю всё, чтобы быть готовым к игре с «Оренбургом»
14:01
Билялетдинов: «Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «Краснодара»
13:17
Агент высказался о возможном уходе Кади Боржеса из «Краснодра»
12:00
Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «Пока вопрос продления контракта не поднимался»
11:13
Созин: «Для «Краснодара» хорошо, что он отстал от «Зенита»
27 Ноября
19:13
Булыкин: «Краснодара» не будет даже в тройке призёров»
19:12
Божович оценил скандальный жест Кордобы
16:43
Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»
16:30
Непомнящий: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» ещё есть»
15:58
Камоцци: «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото»
15:17
Силкин: «Чтобы «Краснодару» бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня»
14:38
Гаджиев: «Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»
13:19
Агент: «В этом году Кайо точно не сыграет»
12:00
Агент Тормены рассказал о состоянии защитника
09:49
Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Тормены после матча с «Уралом»
09:18
Рапопорт: «Неготовность «Краснодара» огорчает — хочется, чтобы борьба за чемпионство шла до конца»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
22:28
Деменко: «У «Краснодара» теперь два варианта» 2
16:45
Аршавин: «После поражения «Краснодара» от «Урала» чемпионской интриги не стало меньше»
15:53
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «На данный момент мы никаких переговоров с «Локомотивом» по Вере не ведём»
15:05
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не можем быть довольны ничьёй с «Ахматом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
03.12.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.95 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
13:57 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Фаворита в матче «Локомотив» — «Зенит» нет»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Ростова» - перед матчем с ЦСКА: «Хорошая погода, снежки полепить или снеговика?»
13:48 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» прокомментировали новость о трансфере Промеса
13:40 · Россия. Премьер-лига
Вместе с игроками ЦСКА и «Ростова» в разминке поучаствовал трактор
13:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сейчас «Спартак» непредсказуем, непонятно, чего ждать от матча с «Ахматом»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказал мнение о матче «Локомотив» - «Зенит»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Отсутствие Кордобы — огромная потеря для «Краснодара»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Чалов и Акинфеев - в основе ЦСКА на матч против «Ростова»
12:55 · Россия. Премьер-лига
В Москве мощный снегопад: стало известно, будет ли сыгран матч «Локомотив» - «Зенит»
12:48 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили на вопрос об уходе Точилина
12:42 · Россия. Премьер-лига
Стадион ЦСКА замело снегом перед матчем с «Ростовом»
12:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС оценили работу Карасёва в Саудовской Аравии
12:09 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил шансы Абаскаля сохранить работу в «Спартаке»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему всё равно на провокации»
Все новости
Рекомендуем