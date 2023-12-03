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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» продлил серию без поражений дома в РПЛ до 15 игр

03 Декабря 2023 • 19:16 Комментировать
Краснодар
2:1
Оренбург

В воскресенье «Краснодар» обыграл на своём поле «Оренбург» со счётом 2:1. За счёт этой победы и неудачи «Зенита» в гостях у «Локомотива» команда Владимира Ивича вернулась на первое место в турнирной таблице.

Стоит сказать, что серия «Краснодара» без поражений в домашних матчах Премьер-лиги достигла 15 матчей (11 побед, 4 ничьи). В последний раз «быки» проигрывали в чемпионате на своём поле 30 октября 2022 года (0:1 «Зениту»).

В 2023 году «Краснодару» осталось провести ещё один домашний матч чемпионата России. В следующее воскресенье, 10 декабря, «быки» будут принимать ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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