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Генич уже уверен, что «Краснодар» не станет чемпионом России

28 Ноября 2023 • 18:06 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Российский телекомментатор Константин Генич за 14 туров до окончания сезона РПЛ уже обрёк «Краснодар» на то, что тот не станет чемпионом России в этом сезоне. На шансах «быков», по мнению эксперта, скажется потеря Джона Кордобы из-за вероятной дисквалификации и поражение в Екатеринбурге от «Урала» (1:3).

«Краснодар» играет почти одним составом. С их логистикой и глубиной состава победа в первом круге — выдающийся успех. Наелись, устали, достигли потолка. Теперь можно говорить, что «Зенит» — чемпион», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что одному из лидеров «быков», Джону Кордобе грозит дисквалификация в три-четыре матча за жест в адрес арбитра.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Константин Генич ещё теги

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