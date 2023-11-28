Генич уже уверен, что «Краснодар» не станет чемпионом России

Российский телекомментатор Константин Генич за 14 туров до окончания сезона РПЛ уже обрёк «Краснодар» на то, что тот не станет чемпионом России в этом сезоне. На шансах «быков», по мнению эксперта, скажется потеря Джона Кордобы из-за вероятной дисквалификации и поражение в Екатеринбурге от «Урала» (1:3).

«Краснодар» играет почти одним составом. С их логистикой и глубиной состава победа в первом круге — выдающийся успех. Наелись, устали, достигли потолка. Теперь можно говорить, что «Зенит» — чемпион», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что одному из лидеров «быков», Джону Кордобе грозит дисквалификация в три-четыре матча за жест в адрес арбитра.