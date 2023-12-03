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Деограсия: «Кордобы не будет, но опять же «Краснодар» - очень хорошая команда»

03 Декабря 2023 • 16:32 Комментировать
Краснодар
0:0
Оренбург
1 1.60 X 4.40 2 5.50
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Расскажите про состояние Гойковича и Сысуева. Насколько сложно будет без них, а также без дисквалифицированных Обухова и Флорентина?

- Что касается Габриэля и Владимира Обухова, да, они с нами не смогут быть из-за перебора желтых карточек. А что касается Николая Сысуева и Ренато Гойковича, они с нами не смогут помочь нашей команде до второго круга, это уже до марта месяца.

- Как вы оцениваете отсутствие Кордобы сегодня в составе «Краснодара», облегчит ли это задачу «Оренбургу» сегодня?

- Понятно, что Кордобы не будет, но опять же «Краснодар» - очень хорошая команда с очень хорошим тренером, очень хорошим уровнем подбора  игроков. Я думаю, с этим у него проблем не будет. Это очень большая команда.

- Брали ли вы за основу матч «Краснодара» с «Уралом», чтобы понять, как обыграть «Краснодар»?

- У нас есть свой стиль игры, своя модель игры. Каждая команда побеждает, как она умеет, под ее стиль подстраивается. Мы постараемся выиграть этот матч нашим оружием, используя наши сильные стороны.

- Какие сильные стороны сегодня у «Оренбурга»?

- Мы сильны во многих вещах, поэтому надеемся, что у нас все получится.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Давид Деограсия ещё теги

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