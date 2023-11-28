Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу

Основному форварду «Краснодара» Джону Кордобе грозит дисквалификация в три, а то и четыре матча за своё поведение в матче с «Уралом» (1:3). Отец форварда «быков» Александра Кокшарова Эдуард считает, что его сын сможет заменить колумбийца на острие атаки «быков».

«Александр уже доказывал, что может быть в составе команды и показывать неплохую игру. Он молодой игрок, если ему доверят, он постарается выполнить задачу», - рассуждает Эдуард Кокшаров для портала Metaratings.

К слову, в этом ноябре Кокшаров уже оформил дубль в ворота московского «Спартака». Всего у футболиста в этом сезоне три гола и ассист в официальных играх.