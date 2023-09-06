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Завершивший карьеру Меркулов рассказал, почему отказался быть тренером

06 Сентября 2023 • 20:36 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Бывший защитник «Урала» и «Рубина» Михаил Меркулов рассказал, почему решил отказаться от тренерской карьеры несмотря на то, что в хорватской «Риеке» ему предлагали пойти в тренеры.

«Занимаешься футболом с семи лет, становишься профессиональным футболистом, играешь лет до 35. После карьеры, как правило, кроме игры в футбол, ничего и не умеешь. Допустим, получишь все эти лицензии, но кроме как тренировать футболистов, ты опять ничего не можешь», - рассуждает Меркулов в интервью «Матч ТВ».

Экс-футболист добавил, что как понял, что заканчивает с футболом, начал обучаться по нескольким направлениям для будущего трудоустройства.

«Начал обучаться маркетингу, управлению, IT. Когда решим вопрос с проживанием, начну уже углубляться», - поясняет Меркулов.

Напомним, что 6 сентября Меркулов объявил о завершении профессиональной карьеры в 29-летнем возрасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Риека Михаил Меркулов
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