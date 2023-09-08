В «Урале» до сих пор не знают, когда восстановится Газинский

В пресс-службе екатеринбургского «Урала» заявили, что в клубе до сих пор не знают сроков восстановления экс-игрока сборной России Юрия Газинского.

«Газинский находится с командой, но пока он работает в индивидуальном порядке. Точных сроков возвращения пока нет», - сказали в клубе телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что полузащитник травмировался ещё в 23 туре прошлого сезона Премьер-лиги. Тогда «Урал» принимал дома столичный ЦСКА (1:2). После игры футболист перенёс операцию.

В клубе добавили, что ещё один травмированный игрок, Егор Филипенко, скорее всего сможет сыграть в текущем сентябре.

«Урал» после семи туров сезона РПЛ идёт на пятом месте, в активе «шмелей» 13 баллов.