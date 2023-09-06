Бывший игрок «Факела» хочет, чтобы воронежский клуб возглавил Ташуев

Экс-игрок полузащиты воронежского «Факела» Андрей Мурнин хотел бы, чтобы в будущем у руля «огнеопасных» встал российский специалист Сергей Ташуев.

«Мне кажется, что вариантов тут не так много. Будет хорошо, если они пригласят к себе Ташуева. Это лучший вариант из всех свободных. Не думаю, что сейчас выстроится очередь из желающих тренировать «Факел», - рассуждает Мурнин для Betonmobile.

Напомним, Ташуев стал первым уволенным тренером РПЛ в текущем сезоне. Боссы «Ахмата» уволили Ташуева после четвёртого тура, его подопечные проиграли в гостях «Пари НН» (0:2). По сей день Ташуев с большим желанием тренировать находится без работы.

«Факел» рановато убрал Евсеева, надо было дать ему еще поработать», - добавляет Мурнин.