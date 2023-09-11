Самедов рассказал о цели «Факела» после прихода Ташуева

Селекционер воронежского «Факела», бывший футболист Александр Самедов назвал цель клуба РПЛ после прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«Цель у «Факела» сейчас лишь одна – набирать очки в каждом туре! Нам нужны победы», - цитирует Самедова «Спорт День за Днём».

Напомним, что после семи туров воронежцы набрали лишь четыре очка и идут на 15-м месте в турнирной таблице. Это зона вылета.

«Работа уже ведется. Мне его тренерская стратегия понятна. Теперь нужно это воплотить в жизнь и побеждать. В клубе сейчас все хорошо», - добавил Самедов.

Ташуев заменил у руля «Факела» уволенного Вадима Евсеева.