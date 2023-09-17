Тренер «Факела» Ташуев рассказал, как команда готовилась к «Уралу»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о подготовке воронежской команды к матчу восьмого тура РПЛ против «Урала».

«В тренировочном процессе есть такой термин «надо тренировать игру». Тренировали атаку, оборону, организацию, как все команды и тренеры», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Матч «Факел» — «Урал» проходит в данную минуту. Сейчас идёт концовка первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.

Напомним, на данный момент «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятого «Урала» на девять очков. Отметим, что Ташуев возглавил «Факел» в начале текущего месяца, сменив на этом посту Вадима Евсеева.