Алексей Попов считает, что Ташуев не превосходит по уровню Евсеева

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером «Факела» из Воронежа.

«Думаю, что Ташуев примерно такого же уровня, как и Евсеев. «Ахмат» при нем играл невзрачно. Но это мое мнение», — заявил Попов Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что футболисты «Ахмата» понимали идеи тренера и хотели играть в хороший футбол, а у Евсеева была игра без ворот, поэтому сложились такие результаты.

После семи туров «Факел» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать всего четыре зачетных балла.