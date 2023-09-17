Топовые сейвы Помазуна и Беленова, незасчитанный гол Егорычева: «Урал» и «Факел» так и не открыли счёт

«Урал» и «Факел» встретились в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 17 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена».

В первом воскресном матче РПЛ «Урал» принимал «Факел» и надеялся прервать неудачную серию, накрывшую «шмелей» в конце августа. Только вроде команда Гончаренко была среди лидеров, как прогремели три поражения подряд (одно – в Кубке России) и уральцы откатились на пятое место. У «Факела» дела гораздо хуже, к матчу в Екатеринбурге воронежская команда подошла на последней строчке в РПЛ.

Однако ожидаемого превосходства хозяев не случилось. На первых минутах даже «Факел» смотрелся бодрее, чаще атаковал, напрягал Помазуна. «Урал» даже немного опешил от такой наглости, но примечательно, что именно в этот период хозяева создали свой лучший момент. Юшин обыгрался с Егорычевым на входе в чужую штрафную площадь, получил ответный пас и метров с семи пробил в ближний угол, но Беленов совершил топовый сейв.

Прошло 10 минут, «Факел» продолжил гнуть свою линию и уже сам мог отличиться. Альшин с правого края штрафной площади выполнил пас низом, в суматохе мяч отскочил к Моцпану, который пробил в левый от себя угол, но Помазун потащил. Два классных сейва от голкиперов мы увидели, а вот голов в первом тайме не увидели. Перед перерывом чуть активнее заиграл «Урал», однако без значимых событий обошлось.

Абсолютно равной выдалась первая половина встречи, по тому сценарию решено было провести и вторую. После перерыва вместо Аюпова появился Шеттине, через десять минут загубивший лучший момент «Урала» во втором тайме. Гильерме из глубины получил передачу аккурат в центре штрафной площади, сбросил защитника и пробил метров с десяти, но умудрился не попасть в створ.

Начинают с момента уральцы, завершают воронежцы. Так было в первом тайме, повторилось и во втором. Руслан Магаль разобрался с двумя соперниками на левом краю штрафной площади, после чего прострелил. Мяч выкатился точно под удар Альшину, Ильнур с близкого расстояния пальнул в дальний угол, но Помазун по-настоящему спас. Голкиперы были явно против голов, катилось уже это действо к нулевой ничьей, но в последней 10-минутке чуть взбодрили публику Шеттине и Егорычев.

Гильерме опять свободно принял мяч в центре штрафной площади и с разворота пробил. Беленов парировал в сторону, но Егорычев уже с близкого расстояния дослал мяч в сетку. Вроде бы 1:0 и победа, но на повторе арбитры углядели нарушение правил – Бегич заехал по лицу Божину.

Гол отменили, забрав у «Урала» вымученную победу. «Шмели» прервали серию из трёх поражений подряд, но вряд ли довольны этим ничейным результатом.