Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топовые сейвы Помазуна и Беленова, незасчитанный гол Егорычева: «Урал» и «Факел» так и не открыли счёт

17 Сентября 2023 • 15:55 Комментировать
Урал
0:0
Факел
окончен

«Урал» и «Факел» встретились в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 17 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал0:0Факел
Помазун ИльяКулаков Денис  78'Мамин АртёмБегич Сильвие  84'Нейва Кристиан 62' (Ишков Илья ( 62') Дмитриев ИгорьАюпов Тимур 46' (Гильерме Шеттине ( 46') Егорычев АндрейМишкич ДаниэльЮшин Александр 62' (Бевеев Мингиян ( 62') Каштанов Алексей 70' (Сиссе Ибраима ( 70')
Запасные: Мосин ЕгорФилипенко ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБуркин ДмитрийСунгатулин ФанильМамин Алексей
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов Вячеслав 65' (Аппаев Хызыр ( 65') Мастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири ИраклийАльшин ИльнурМоцпан Никита 75' (Долгов Александр ( 75') Марков Евгений 65' (Багамаев Абдула ( 65') Магаль Руслан
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллМаксимов МаксимПоярков НиколайСеле ТабоЯколиш АнтониоБрызгалов СергейИвлев АндрейИвахнов Матвей
17 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

В первом воскресном матче РПЛ «Урал» принимал «Факел» и надеялся прервать неудачную серию, накрывшую «шмелей» в конце августа. Только вроде команда Гончаренко была среди лидеров, как прогремели три поражения подряд (одно – в Кубке России) и уральцы откатились на пятое место. У «Факела» дела гораздо хуже, к матчу в Екатеринбурге воронежская команда подошла на последней строчке в РПЛ.

Однако ожидаемого превосходства хозяев не случилось. На первых минутах даже «Факел» смотрелся бодрее, чаще атаковал, напрягал Помазуна. «Урал» даже немного опешил от такой наглости, но примечательно, что именно в этот период хозяева создали свой лучший момент. Юшин обыгрался с Егорычевым на входе в чужую штрафную площадь, получил ответный пас и метров с семи пробил в ближний угол, но Беленов совершил топовый сейв.

Прошло 10 минут, «Факел» продолжил гнуть свою линию и уже сам мог отличиться. Альшин с правого края штрафной площади выполнил пас низом, в суматохе мяч отскочил к Моцпану, который пробил в левый от себя угол, но Помазун потащил. Два классных сейва от голкиперов мы увидели, а вот голов в первом тайме не увидели. Перед перерывом чуть активнее заиграл «Урал», однако без значимых событий обошлось.

Абсолютно равной выдалась первая половина встречи, по тому сценарию решено было провести и вторую. После перерыва вместо Аюпова появился Шеттине, через десять минут загубивший лучший момент «Урала» во втором тайме. Гильерме из глубины получил передачу аккурат в центре штрафной площади, сбросил защитника и пробил метров с десяти, но умудрился не попасть в створ.

Начинают с момента уральцы, завершают воронежцы. Так было в первом тайме, повторилось и во втором. Руслан Магаль разобрался с двумя соперниками на левом краю штрафной площади, после чего прострелил. Мяч выкатился точно под удар Альшину, Ильнур с близкого расстояния пальнул в дальний угол, но Помазун по-настоящему спас. Голкиперы были явно против голов, катилось уже это действо к нулевой ничьей, но в последней 10-минутке чуть взбодрили публику Шеттине и Егорычев.

Гильерме опять свободно принял мяч в центре штрафной площади и с разворота пробил. Беленов парировал в сторону, но Егорычев уже с близкого расстояния дослал мяч в сетку. Вроде бы 1:0 и победа, но на повторе арбитры углядели нарушение правил – Бегич заехал по лицу Божину.

Гол отменили, забрав у «Урала» вымученную победу. «Шмели» прервали серию из трёх поражений подряд, но вряд ли довольны этим ничейным результатом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
16:25 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал причину выхода Изидора в стартовом составе
16:23 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: Трансферная кампания для клуба завершена
16:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Не хочется верить в то, что теперь про Хохлова могут надолго забыть в РПЛ»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что новым главным тренером «Сочи» может стать Черчесов
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:50 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Наверное, Хохлову не хватило опыта»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Радмановац: «Мы должны бережнее относиться к реализации»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Сергеев? Место в составе никому не гарантировано
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Изидор – в стартовом составе «Зенита» на игру с «Рубином»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Рубашко: «Точилин будет главным тренером, других кандидатов «Сочи» не рассматривает»
15:13 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» поделились подробностями об отставке Хохлова
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Восстановление Дивеева раньше сроков невозможно»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Каррера – большой профессионал и прекрасный человек, про Глушакова такого сказать не могу»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» Ташуев рассказал, как команда готовилась к «Уралу»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Разговоры с Абаскалем проходят в положительном ключе»
Все новости
Рекомендуем