Василенко не вернётся в «Факел»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко не возглавит воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что 49-летний специалист близок к возвращению в «Факел», в котором он работал на протяжении двух лет (2020-2022).

По информации инсайдера Ивана Карпова, у «Факела» будет другой тренер.

Напомним, во вторник, 5 сентября, пресс-служба воронежского клуба объявила об уходе Вадима Евсеева с должности наставника.

Добавим, что Евсеев возглавлял «Факел» с мая этого года. В конце прошлого сезона специалист смог спасти команду от вылета в Мелбет-Первую лигу.

После семи туров «Факел» с четырьмя очками занимает предпоследнее место в чемпионате России.