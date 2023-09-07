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Представитель Гаджимурадова: «Рамазан пришёл в себя, перезапускает карьеру»

07 Сентября 2023 • 12:07 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы новичка «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, рассказал об адаптации 25-летнего футболиста в волгоградском клубе.

Отметим, что Гаджимурадов принадлежит «Уралу», а в «Ротор» он перешёл на правах годичной аренды. Напомним, вторую часть прошлого сезона нападающий так же провёл в аренде в махачкалинском «Динамо».

«Рамазан всем доволен, играет ключевую роль в Волгограде. В клубе новый тренер, он доверяет Гаджимурадову. Рамазан пришёл в себя, набирает кондиции, перезапускает карьеру», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гаджимурадов провёл за «Ротор» девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Урал Рамазан Гаджимурадов Дмитрий Кигинько
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