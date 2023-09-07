Представитель Гаджимурадова: «Рамазан пришёл в себя, перезапускает карьеру»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы новичка «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, рассказал об адаптации 25-летнего футболиста в волгоградском клубе.

Отметим, что Гаджимурадов принадлежит «Уралу», а в «Ротор» он перешёл на правах годичной аренды. Напомним, вторую часть прошлого сезона нападающий так же провёл в аренде в махачкалинском «Динамо».

«Рамазан всем доволен, играет ключевую роль в Волгограде. В клубе новый тренер, он доверяет Гаджимурадову. Рамазан пришёл в себя, набирает кондиции, перезапускает карьеру», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гаджимурадов провёл за «Ротор» девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.