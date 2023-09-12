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Президент «Урала» Иванов: «Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу»

12 Сентября 2023 • 16:08 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, как проходит восстановление полузащитника Юрия Газинского после травмы.

Напомним, 34-летний Газинский получил повреждение в матче 23-го тура прошлого розыгрыша РПЛ против ЦСКА (1:2), после чего ему была сделана операция.

«Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи всё для этого делают», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Газинский провёл за «Урал» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В семи турах текущего сезона чемпионата России команда из Екатеринбурга набрала 13 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Юрий Газинский
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