Президент «Урала» Иванов: «Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, как проходит восстановление полузащитника Юрия Газинского после травмы.

Напомним, 34-летний Газинский получил повреждение в матче 23-го тура прошлого розыгрыша РПЛ против ЦСКА (1:2), после чего ему была сделана операция.

«Газинский занимается, но пока ещё рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи всё для этого делают», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Газинский провёл за «Урал» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В семи турах текущего сезона чемпионата России команда из Екатеринбурга набрала 13 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице.