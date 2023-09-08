Ташуев: «В Воронеже очень любят футбол ещё с советских времён»

Новый главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о городе, в котором теперь он будет жить и работать.

«Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол ещё со времён СССР. И футболисты должны понимать, когда трибуны гудят — они гонят вперёд. Моя задача сделать так, чтобы игроки никого не боялись, показывали агрессивную игру, забивали как можно больше», - цитирует специалиста пресс-служба «Факела».

Напомним, о назначении Ташуева на пост рулевого воронежского клуба было объявлено в пятницу днём. Прежним местом работы специалиста был «Ахмат», с которым он повторил клубный рекорд и финишировал на пятом месте в конце прошлого сезона.

Ташуев: «Факел» не должен думать о борьбе за выживание»