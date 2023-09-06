Алексей Попов - о Евсееве: «Чем раньше уволят, тем раньше найдут нового тренера»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов высказался о целесообразности отставки Вадима Евсеева с поста рулевого воронежского «Факела». На днях об увольнении тренера стало известно официально.

«Чем раньше уволят, тем раньше найдут тренера, который сможет вывести их из этого кризиса. Так что все правильно. И в «Рубине» должны последовать примеру, а не заниматься мазохизмом», - говорит Попов для «РБ Спорт».

На данный момент «Факел» идёт в зоне вылета – на 15-м месте в турнирной таблице. В седьмом туре «огнеопасные» проиграли разгромно в гостях самарским «Крыльям Советов» - 0:3.

Ранее Попов порассуждал о будущей тренерской карьере Евсеева после увольнения.