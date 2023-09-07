Пименов: «Жаль, что Евсееву не дали поработать дольше»

Экс-форвард московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов сожалеет о том, что Вадиму Евсееву не дали поработать в «Факеле» подольше.

«Жаль, что Евсееву не дали поработать с командой. Просто нужно больше доверять тренерам», - цитирует эксперта «Матч ТВ».

Напомним, Евсеев возглавил «Факел» в концовке прошлого сезона и помог клубу сохранить прописку в РПЛ в стыковых матчах с «Енисеем».

«Кто был бы достойным кандидатом на замену Евсееву? Я за отечественных тренеров, однако не скажу конкретные фамилии», - добавляет Пименов.

«Факел» сейчас идёт в зоне вылета на 15-й строчке, в активе команды лишь четыре очка. В следующем туре воронежцам предстоит выезд в Екатеринбург на рандеву с «Уралом».