«Урал» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Факел
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Мамин Артём•Бегич Сильвие•Нейва Кристиан•Дмитриев Игорь•Аюпов Тимур•Егорычев Андрей•Мишкич Даниэль•Юшин Александр•Каштанов Алексей
Беленов Александр•Черов Василий•Божин Сергей•Якимов Вячеслав•Мастерной Владислав•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Моцпан Никита•Марков Евгений•Магаль Руслан
17 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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