В семье игрока «Зенита» Сутормина родилась дочь

29-летний российский полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин стал отцом дочери, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». Новорожденную назвали Мия, она появилась на свет в ночь с 7 по 8 сентября.

«Клуб поздравляет Алексея Сутормина с пополнением в семье и желает малышке Мие и ее маме отличного настроения и прекрасного самочувствия!», - говорится в заявлении зенитовцев.

Напомним, ранее полузащитник по семейным причинам получил несколько выходных дней и пропустил минувший матч питерского клуба против иранского «Сепахана». Игра состоялась в четверг вечером и завершилась разгромной победой «Зенита» - 4:1.