Игрок «Урала» Юшин: «Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно, да»

Нападающий «Урала» Александр Юшин высказался о своём возможном переходе в российский топ-клуб.

Юшин, получивший приглашение в состав национальной команды России на сентябрьский сбор, признался, что готов попробовать свои силы в клубе более высокого уровня.

«Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно, да», — цитирует Юшина Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Юшин провёл за «Урал» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 900 тысяч евро.