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Игрок «Урала» Юшин: «Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно, да»

11 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать (2)
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Нападающий «Урала» Александр Юшин высказался о своём возможном переходе в российский топ-клуб.

Юшин, получивший приглашение в состав национальной команды России на сентябрьский сбор, признался, что готов попробовать свои силы в клубе более высокого уровня.

«Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно, да», — цитирует Юшина Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Юшин провёл за «Урал» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Юшин
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Комментарии (2)
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TEREX
11 Сентября 2023 в 16:44
дану на..)) тибе нада ышо пару лет патринираваца..)) ну уш патом та.. точна будиш гатоф..))
Валерий Валерий
11 Сентября 2023 в 16:32
28 лет, 10 игр и 1 мяч...в топ клуб значит...
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