Григорий Иванов – о новичке «Урала» Малькевиче: «Ганчаренко его знает, он нам подошёл»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал недавнее усиление «шмелей». Уральский клуб пополнил воспитанник БАТЭ, игрок линии обороны Станислав Малькевич.

«Нам нужен был защитник. Виктор Ганчаренко его знает, тренерский штаб одобрил, по основным критериям он нам подошел», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Функционер пояснил, что на каждую позицию у сегодняшнего «Урала» есть по два футболиста, однако на позицию Малькевича был лишь один, поэтому клубу требовалось комплектация состава.

«Урал» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, позади – семь туров первенства.