Корнеев не удивился отставке Евсеева

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о недавнем громком событии из мира РПЛ – отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Это решение не удивило. Сейчас в РПЛ будет перерыв две недели, новый человек зайдет не с чистого листа, будет время. Если же не было кандидата на замену Евсееву, то вообще непонятно всё», - рассуждает Корнеев для «Матч ТВ».

Напомним, что после семи туров под руководством Евсеева воронежцы идут на 15-м месте в турнирной таблице с четырьмя баллами. Ниже – только «Балтика», у новичка РПЛ три очка.

Потенциальными кандидатами на замену Евсееву в «Факеле» являются Сергей Ташуев и Кирилл Новиков.