Григорий Иванов: Поставлю «Уралу» четвёрку

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о результате команды после семи туров Российской премьер-лиги.

«Нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда ещё набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четверку», — заявил руководитель клуба в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению президента, екатеринбуржцы набрали больше очков, чем ожидалось, учитывая сложный график матчей на старте.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Урал» находится на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.