​«Факел» прервал серию гостевых поражений в РПЛ

В первом матче после назначения Сергей Ташуева главным тренером «Факел» сыграл вничью с «Уралом» на выезде. Игра в Екатеринбурге завершилась без забитых голов – 0:0.

Стоит сказать, что «Факел» прервал серию гостевых поражений в Премьер-лиге. В предыдущих шести играх чемпионата на полях соперников «огнеопасные» проигрывали, причём в четырёх из них даже не забивали.

Следующий матч «Факел» проведёт в четверг, 21 сентября, - против «Оренбурга» на выезде в групповом этапе Кубка России. Что до Премьер-лиги, то следующим соперником воронежцев будет «Рубин». Игра пройдёт в понедельник, 25 сентября.