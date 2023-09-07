Карпов: «Ташуев – почти стопроцентно новый тренер «Факела»

Российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что новым главным тренером воронежского «Факела» почти гарантированно будет Сергей Ташуев.

«Новым рулевым Факела, по моей информации, с вероятностью 95% станет именно Ташуев. Тренер сейчас очень близок к назначению», - пишет Карпов.

Напомним, что Ташуева в текущем сезоне уволили из «Ахмата» после четвёртого тура. В прошлом сезоне тренер добился с грозненцами пятого места по итогам сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что Ташуев перенёс дату запланированной на начало сентября операцию на колене. Возможно, из-за новой работы, которая у него вот-вот появится.