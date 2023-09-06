Ташуев — о «Факеле»: «Со мной никто не связывался»

Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Факела».

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Ахмата» 6 сентября должен провести встречу с представителями воронежского клуба.

«Со мной никто не связывался. Любой тренер ждет определенные предложения, а там решают нюансы от переговоров. Я в фазе ожидания», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, ранее «Факел» уволил Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. На данный момент воронежский клуб располагается на предпоследнем месте в чемпионате России, набрав четыре очка.