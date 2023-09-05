Российский тренер Игорь Семшов может возглавить воронежский «Факел».

По информации Metaratings, 45-летний специалист рассматривается руководством «Факела» в качестве замены Вадиму Евсеева, который покинул команду 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Семшов подал в отставку с должности главного тренера «Чайки», однако генеральный директор команды позже заявил, что специалист останется в клубе.

После семи туров «Факел» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

В следующем туре воронежская команда встретится в гостях с екатеринбургским «Уралом».