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Сенников: «Локомотиву» надо сделать выводы, чтобы не получалось таких ситуаций, как в матче с «Балтикой» эксклюзив

14 Сентября 2023 • 14:25 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о воскресных матчах восьмого тура РПЛ.

- «Урал» примет «Факел». Здесь все предсказуемо?

- У «Урала» был небольшой спад, но те две недели, которые ушли на паузу на матчи сборных, дали возможность команде перезагрузиться. Думаю, что екатеринбуржцы должны обыгрывать «Факел», которому даже после смены тренера придется непросто. Ему будет сложно встать на правильные рельсы, чтобы показывать свой лучший футбол.

- Сможет ли «Рубин» что-то противопоставить «Зениту»?

- Вряд ли. Если брать игру, то «Зенит» является явным фаворитом. Только если какое-то стечение обстоятельств скажется на результате: пенальти, удаление. А так, склоняюсь к тому, что питерцы победят.

- «Локомотив» примет «Оренбург». Чего ждете от этого матча?

- Жду, что «железнодорожники» одержат победу. Команда Галактионова набрала ход, но ей надо сделать выводы, чтобы в будущем не получалось таких ситуаций, как в матче с «Балтикой». Там после трех забитых мячей было пропущено два, и хозяева едва не упустили победу, которая, казалось, была уже в кармане. Нельзя упускать нити игры. Надо все девяносто минут играть с полной концентрацией.

Елена Григорьевская

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