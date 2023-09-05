Шалимов — о «Факеле»: «Борьба за выживание идёт уже сейчас»

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил перспективы «Факела» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче седьмого тура РПЛ команда из Воронежа уступила «Крыльям Советов» со счётом 0:3 и опустилась на предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. По мнению Шалимова, «Факел» уже вступил в борьбу за выживание.

«У «Факела» крепкая команда, но три пропущенных гола — многовато. Воронеж в тяжёлой ситуации, сейчас очень крепкая лига без явных аутсайдеров и борьба за выживание идёт уже сейчас», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Факел» проведёт 17 сентября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.