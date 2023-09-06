Алексей Попов: «Евсеева теперь ждут только Кострома и Тамбов»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов полагает, что теперь Вадиму Евсееву предстоит тренировать лишь в низших лигах.

«Его ждут Кострома, Тамбов, что-то в этом роде. Вторая и Первая лиги с удовольствием его возьмут», - цитирует Попова «РБ Спорт».

Напомним, совсем недавно Евсеев был отправлен в отставку с поста главного тренера воронежского «Факела». После семи прошедших туров РПЛ его бывший клуб идёт лишь на 15-м месте в турнирной таблице. Ниже – только «Балтика».

«В нашей стране проблемы не только с тренерскими кадрами, но и с функционерами. Такие люди, как Рахимов и Евсеев всегда будут востребованы», - заключает Попов.