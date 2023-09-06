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Бевеев: Мне не понравился Шалимов

06 Сентября 2023 • 20:55 Комментировать
Урал
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Факел
17.09 14:00

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о работе под руководством Игоря Шалимова, который возглавлял «шмелей» с 2021 по 2022 год.

«Для меня было удивительно, что я слышал на теории. Что, мол, мы сами должны знать, кто как играет. Хотя если бы все сами знали, то зачем тогда тренеры? Я говорю открыто, как есть: он мне не понравился», — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

За семь туров екатеринбургский «Урал» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

17 сентября «шмели» примут на своем поле «Факел». Начало встречи восьмого тура РПЛ запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Мингиян Бевеев
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