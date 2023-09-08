В «Факеле» высказались о назначении Ташуева на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

Асхабадзе выразил надежду на то, что с появлением Ташуева «Факел» сможет вернуть в свою игру интенсивность и агрессию.

«Ташуев — опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

Напомним, текущий сезон Ташуев начинал в качестве наставника «Ахмата», однако был отправлен в отставку уже в середине августа.

После семи туров РПЛ «Факел» расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 17 сентября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.