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«Факел» близок к возвращению Василенко слухи

05 Сентября 2023 • 19:40 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Главный тренер «Алании» Олег Василенко может стать новым наставником «Факела». Напомним, ранее 49-летний специалист уже работал в воронежском клубе (2020-2022).

Как сообщает известный инсайдер Иван Карпов, «Факел» близок к договоренности с Василенко, который на данный момент возглавляет «Аланию». По данным источника, в контракте тренера с владикавказским клубом есть специальный пункт, разрешающий Василенко покинуть команду, если он получит предложение от представителя высшего российского дивизиона.

Сегодня, 5 сентября, «Факел» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что воронежский клуб может возглавить наставник «Чайки» Игорь Семшов.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
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УРАЛ ФАКЕЛ
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