Иванов: «У «Урала» пока нет интереса к Щенникову»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не заинтересован в услугах бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Георгий — хороший футболист, но у нас состав укомплектован полностью. У «Урала» пока нет никакого интереса к нему», — цитирует Иванова Legalbet.

Ранее об интересе к 32-летнему Щенникову сообщил президент «Торпедо» Ярослав Савин.

В прошлом сезоне защитник провёл в составе ЦСКА шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Напомним, что за московский клуб Щенников выступал с 2008 года и покинул «армейцев» лишь в этом году.