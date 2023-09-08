Радимов: «Ташуев — качественный специалист, он исправит ситуацию в «Факеле»

Футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Ташуев — очень качественный специалист, что он доказывал это своей работой. Не сомневаюсь, что на длительной дистанции он исправит ситуацию в «Факеле», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

При этом экс-футболист заявил, что если судить по составу, то «Факел» может бороться только за стыковые матчи, поэтому нельзя сейчас гарантировать сохранение прописки в РПЛ.

После семи туров воронежский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе четыре очка.