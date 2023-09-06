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Пятибратов предположил, почему Евсеева уволили из «Факела»

06 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать (1)
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Российский тренер, бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов предположил, почему боссы воронежского клуба уволили Вадима Евсеева.

«В прошлом году была такая же ситуация с Василенко из-за недобора очков на старте чемпионата. В клубе, думаю, посчитали так: сейчас пауза, возможно, новый тренер за это время сможет изменить ситуацию в лучшую сторону», - рассуждает Пятибратов для «Чемпионата».

«Огнеопасные» после первых семи туров нового сезона РПЛ идут лишь на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы.

Ранее сам Пятибратов заявил, что готов вернуться на пост рулевого «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Дмитрий Пятибратов
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УРАЛ ФАКЕЛ
Комментарии (1)
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Cruyff
06 Сентября 2023 в 18:38
жаль воронежских болельщиков, а руководители фигнёй занимаются так можно и в Первую лигу вылететь
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