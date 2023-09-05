Раскрыты подробности отставки российского специалиста Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

Как стало известно «Чемпионату», Евсеев не ожидал, что будет уволен. По информации источника, у команды был выходной день и тренеру сообщили о принятом решении по телефону.

Во вторник, 5 сентября, пресс-служба воронежского «Факела» объявила об уходе 47-летнего тренера с поста наставника.

После семи туров «Факел» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев пополнить свою копилку лишь на четыре очка.

Ранее сообщалось, что на должность рулевого «Факела» рассматриваются Олег Василенко, Игорь Семшов, Вадим Гаранин и Игорь Черевченко.