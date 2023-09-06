Гершкович назвал отставку Евсеева несправедливой

Член исполкома РФС Михаил Гершкович раскритиковал нашумевшее решение руководства воронежского «Факела». Ранее главный тренер команды Вадим Евсеев был отправлен в отставку со своего поста после семи прошедших туров чемпионата России.

«Евсеев отставки не заслужил! Уровень тех игроков, которые были в его распоряжении, значительно уступает многим командам», - рассуждает Гершкович для «Матч ТВ».

Напомним, что перед восьмым туром Премьер-лиги «Факел» идёт в турнирной таблице лишь на 15-м месте, в активе клуба четыре набранных балла.

«Игроки «Факела» были в хорошей физической форме, игра была организованной, не хватало лишь мастерства в реализации моментов», - добавляет Гершкович.

Ранее футбольный функционер Павел Стипиди назвал увольнение Евсеева глупейшим шагом руководства воронежского клуба.