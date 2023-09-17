Ганчаренко - о матче с «Факелом»: «По созданным моментам мы должны были выиграть»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на своём поле сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

Специалист отметил, что уральский клуб неожиданно слабо выступил в начале игры, и считает, что первый тайм выпал, однако во втором игра была взята под контроль.

«По созданным моментам мы должны были выиграть, но реализация не была на должном уровне. Хладнокровия не хватает. Мы должны выжимать свои моменты», - заявил белорусский специалист на послематчевой пресс-конференции.