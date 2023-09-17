Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко - о матче с «Факелом»: «По созданным моментам мы должны были выиграть»

17 Сентября 2023 • 18:47 Комментировать
Урал
0:0
Факел
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на своём поле сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

Специалист отметил, что уральский клуб неожиданно слабо выступил в начале игры, и считает, что первый тайм выпал, однако во втором игра была взята под контроль.

«По созданным моментам мы должны были выиграть, но реализация не была на должном уровне. Хладнокровия не хватает. Мы должны выжимать свои моменты», - заявил белорусский специалист на послематчевой пресс-конференции. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
3
5.20 4.20 1.66
Видео
46 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
0
0
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Агкацеву придётся сидеть под Сафоновым» — Деменко
19:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Мастерной подвёл итоги матча против «Урала»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра прокомментировал победу над «Рубином»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Семак не исключил, что «Зенит» может пополнить игрок, который находится в статусе свободного агента
19:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «От ЦСКА был интерес, переговоры велись»
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» не смог возглавить Первую лигу, пропустив 5 мячей от «Черноморца»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Игрокам «Локомотива» запретили общаться со СМИ рядом со стадионом
19:20 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» громил «Рубин» - видео видео
19:15 · Россия. Премьер-лига
Рахимов дважды назвал игроков «Рубина» наивными
19:11 · Россия. Премьер-лига
Изидор стал 20-м игроком «Зенит», забившим гол в первом матче в рамках чемпионата России
19:04 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не страшно, если Вендел или другой игрок потеряет мяч на своей половине поля, когда пытается обострить»
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Изидор – шестой игрок, который в XXI веке забивал за «Локомотив» и «Зенит»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Малком смотрел матч «Зенита» против «Рубина» на телеканале «Беларусь 5»
18:54 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выдал худший за долгое время матч РПЛ по ударам и касаниям в чужой штрафной
18:51 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Знаю, что мы до этого здесь не выигрывали, постараемся набрать первые три очка»
Все новости
Рекомендуем