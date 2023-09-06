В «Урале» отреагировали на интерес «Краснодара» к Железнову

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к хавбеку «шмелей» Юрию Железнову.

«Если кто-то в СМИ знает больше, чем я, то разговаривайте с этим СМИ. Я пока не знаю, что «Краснодар» или кто-то еще хочет его подписать. У парня длительный контракт, он молодой, и мы сами на него надеемся», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в приглашении 20-летнего футболиста.

В текущем сезоне Железнов появился на поле в трех матчах Кубка России и РПЛ, не отметившись голевыми действиями.

Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Железнова в 400 тысяч евро.