Агент Сафонов допустил переход Помазуна в один из зарубежных клубов

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды за «Урал», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 27-летний футболист был бы рад попробовать свои силы за рубежом, однако сейчас неизвестно, как будет развиваться ситуация.

«Заранее так далеко не заглядываем. Возможно, рассмотрим зарубежные клубы, если в ЦСКА Илья не останется, — клубы первой пятёрки РПЛ», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» девять матчей, в которых пропустил 12 мячей и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2 миллиона евро.