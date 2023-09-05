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«Факел» объявил об уходе Евсеева официально

05 Сентября 2023 • 17:39 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба команды.

Напомним, 47-летний специалист возглавлял «Факел» с начала мая этого года. В текущем сезоне воронежский коллектив набрал всего четыре очка за семь матчей и занимает предпоследнее место (15) в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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