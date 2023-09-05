Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба команды.

Напомним, 47-летний специалист возглавлял «Факел» с начала мая этого года. В текущем сезоне воронежский коллектив набрал всего четыре очка за семь матчей и занимает предпоследнее место (15) в турнирной таблице Российской премьер-лиги.