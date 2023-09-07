Российский тренер Сергей Ташуев в ближайшее время должен стать новым наставником воронежского «Факела».

Как сообщает портал Metaratings, «Факел» договорился с Ташуевым о трудовом соглашении, которое будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, изначально 64-летний специалист отказался от предложения «Факела», однако позже решил возглавить команду.

Отмечается, что в контракте Ташуева с воронежским коллективом может быть предусмотрена опция продления.

Напомним, до седьмого тура РПЛ рулевым «Факела» был Вадим Евсеев, которого клуб отправил в отставку 5 сентября.