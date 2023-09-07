Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт срок будущего контракта Ташуева с «Факелом» слухи

07 Сентября 2023 • 21:10 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Российский тренер Сергей Ташуев в ближайшее время должен стать новым наставником воронежского «Факела».

Как сообщает портал Metaratings, «Факел» договорился с Ташуевым о трудовом соглашении, которое будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, изначально 64-летний специалист отказался от предложения «Факела», однако позже решил возглавить команду.

Отмечается, что в контракте Ташуева с воронежским коллективом может быть предусмотрена опция продления.

Напомним, до седьмого тура РПЛ рулевым «Факела» был Вадим Евсеев, которого клуб отправил в отставку 5 сентября.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
22:36 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Зенит» остаётся главным претендентом на титул в РПЛ»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» и «Лион» рассматривали вариант с трансфером Черникова
22:27 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о возможном трансфере Изидора в «Зенит»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил, что у Мостового рецидив травмы
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа
21:26 · Россия. Премьер-лига
Даду: Рябчук — это не продукт молдавского футбола
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань» слухи
21:10 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок будущего контракта Ташуева с «Факелом» слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом» 3
20:42 · Россия. Премьер-лига
Прудников — об Абаскале: Эксперименты надо делать на сборах 9
20:35 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков — о Рязанцеве: «У него была великолепная и фантастическая карьера»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что Абаскалю стоит дать доработать до зимы
20:32 · Россия. Премьер-лига
Мурнин считает, что «Балтика» и «Рубин» могут сменить тренеров
20:10 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «В «Спартаке» рано ставить Денисова в состав»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Салихова не понимает, почему «Спартак» не реагирует на возможную дисквалификацию Игнатова
Все новости
Рекомендуем